Máximapark krijgt nieuwe schaaktafels na vernieling

Burgemeester Sharon Dijksma noemde de vernielingen ‘treurig’. In het vragenuur van de Utrechtse raad zei ze dat niet bekend is wie de daders zijn. Van één tafel is bekend dat die in het weekend van 5 en 6 juni is vernield. Van de andere tafel is dat niet bekend. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat in het park, er worden vaker vernielingen aangericht, soms onbedoeld. Zo werd er eerder gebarbecued op de tafels.