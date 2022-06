PvdA Utrecht: 'Verwijder gokreclames uit binnenstad'

In Tilburg zijn soortgelijke reclames al niet meer te zien in openbare ruimten. Is dat in Utrecht ook mogelijk? Volgens Van der Zweth is dat lastig, zeker ook omdat de contracten nog lang doorlopen. "Maar we hebben de wethouder wél gevraagd om het gesprek met de betreffende partijen te voeren, om te kijken of de reclames in bijvoorbeeld bushaltes verwijderd kunnen worden. Volgens mij gaan ze alles op alles zetten om dat in ieder geval voor elkaar te krijgen."