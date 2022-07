Voor één brand in een speeltuin zijn drie tieners veroordeeld tot werkstraffen van 60 tot 80 uur. Bij de overige brandstichtingen zijn nog geen verdachten in beeld. Go Sharing liet eerder aan RTV Utrecht weten niet van plan te zijn om de scooters uit Amersfoort weg te halen. "Wij zwichten niet voor vandalisme", zei een woordvoerder toen. In andere steden zegt het bedrijf geen last van brandstichters te hebben.