Nieuwe coalitie Amersfoort zet definitief streep door westelijke rondweg

Over de zogenoemde Westelijke Ontsluiting is jarenlang gedebatteerd. Uiteindelijk bleek geen enkele aannemer bereid om het karwei aan te pakken voor de begrote 68,3 miljoen euro. Het huidige plan is "financieel onhaalbaar gebleken", staat nu in het coalitieakkoord dat de basis vormt voor de samenwerking van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren voor de komende vier jaar.