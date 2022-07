OM in beroep tegen Baarnaar die zijn dode vriendin achterliet in auto bij hotel Witte Bergen

Baarn/Eemnes - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak die draait om een fatale ruzie in een chalet in Voorthuizen. De rechtbank in Utrecht oordeelde maandag dat de 37-jarige Charel P. uit Baarn handelde uit noodweer. Het OM had eerder twaalf jaar cel geëist voor doodslag en sprak van een verdachte die "volledig is doorgedraaid".