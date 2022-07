Kamervragen over desastreuze verbouwing gebouw Rijkswaterstaat

RTV Utrecht schrijft al sinds 2010 over de problemen rond het gebouw. Het viel destijds op dat de vijver die rond het hele pand ligt al jaren droogstond. Tot 2020 hield Rijkswaterstaat vol dat algengroei de grote boosdoener was, maar in dat jaar bleek dat niet de waarheid te zijn . De vijver was zo lek als een mandje. En hoe meer bekend werd over de problemen, hoe hoger de kosten bleken te zijn . Daarvoor was het gebouw al in het nieuws omdat er vreemde trillingen gevoeld werden en vanwege een miljoenen kostende relaxruimte voor ambtenaren.