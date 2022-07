Wie wil de Leerdamse kinderboerderij runnen? ‘Anders kunnen we niet open’

Al kwam daar wel een hoop bij kijken, lacht hij. Want om maar even met de deur in huis te vallen: weet je bijvoorbeeld hoe een geit zijn behoefte doet? We lopen het net gebouwde dierenverblijf in als hij naar de wanden wijst. “Wist je dat een geit achteruit poept – of nou ja, het eigenlijk naar achteren spuit? Dat soort dingen hebben we allemaal geleerd. Vandaar dat we de wanden van de verblijven moesten bekleden.”