Boa's mogen vanaf vandaag wapens gebruiken, maar burgemeester Dijksma wil het niet in Utrecht: 'Geweldsmonopolie is voor politie'

Burgemeester Dijksma benadrukte gisteravond nog dat er vorig jaar geen enkele klacht is geweest over buitenproportioneel geweld van boa's. In tegendeel zelfs: "In 2021 zijn er 61 klachten geweest tegen boa's. Die gingen veelal over het feit dat ze juist niet optraden. Er zijn vorig jaar 27 momenten geweest waarbij het nodig werd gevonden een vorm van geweld te gebruiken, zoals beetpakken of van je afduwen. Geen enkele keer was dat buitenproportioneel."