Karels hakkenbar in Zeist gaat na 52 jaar dicht: sterft het ambacht uit?

In de winkel is het een komen en gaan van klanten die afscheid komen nemen. “We hebben al acht flessen wijn gekregen, omdat in de krant stond dat we dit weekend al dicht gingen, maar dat klopte niet, 30 juli stoppen we pas.” Van een vaste klant uit Frankrijk kregen de twee schoenmakers een lange, handgeschreven bedankbrief. “Deze mevrouw bedankt ons voor de goede service al die jaren. Dat was heel lief en het heeft ons heel goed gedaan. We hebben een foto gemaakt van ons tweetjes voor de winkel en die naar haar opgestuurd.” Dat is gelijk ook wat de schoenmakers het meeste gaan missen aan het werk. “Je maakt veel mee met je klanten, maakt een praatje en deelt lief en leed. Dat gaan we enorm missen.”