Zestien jongeren wonen op zorglandgoed in Vianen: ‘Eindelijk op mezelf, ongelofelijk’

En die vroege start was een goede zet, want het had nogal wat voeten in de aarde om het zorgcomplex te laten bouwen. Viaanse ouders die zich wilden aansluiten bij Els waren er genoeg. Hun stichting De Iris was al snel geboren. “Misschien dat je denkt: waarom ga je zoveel tijd steken in het regelen van zo’n huis? Maar als het een ouderinitiatief is, weet je zeker dat je kind goed terecht komt. We dachten zelf mee over hoe de kamers eruit zouden zien en welke partij de zorg voor onze kinderen op zich neemt. Echt heel fijn.”