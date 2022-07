Vlinders lokken tijdens de Nationale Nachtvlindernacht: 'Zitten echt juweeltjes tussen'

Maar het belangrijkste doel is volgens Veling het in aanraking brengen van mensen met nachtvlinders. Hij hoopt vooral dat meer mensen zich bezig gaan houden met deze dieren, zodat onderzoekers meer te weten kunnen komen. "Daarom hoop ik dat er veel animo is voor de excursies. Zodat andere mensen weer denken: dat is boeiend, dat is interessant, dat ga ik ook doen. Hoe meer mensen nachtvlinders opmerken en doorgeven waar welke soort zit, hoe meer wij over ze te weten komen. En hoe meer we weten, hoe beter we ze kunnen beschermen."