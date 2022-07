Rosa schreef een voorstelling over Keti Koti en het slavernijverleden: 'Het is ons gedeeld erfgoed'

Het stuk van Rosa gaat nog een staartje krijgen. Samen met het Mauritshuis in Den Haag wil ze de voorstelling doorontwikkelen om bij scholieren op te voeren. Volgens Rosa is er nog veel onwilligheid, ongemak en verdeeldheid wanneer er over deze geschiedenis wordt gepraat. Ze hoopt er met de voorstelling verandering in te kunnen brengen. "We willen een blik werpen op de slavernij en het perspectief van iemand van kleur en het perspectief van iemand die wit is. Hoe kijken we naar deze tijd en hoe komen we tot een gedeelde visie?"