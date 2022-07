Burgemeester sluit woning Hoef en Haag voor 10 dagen na explosie door 'gerichte actie'

Burgemeester Fröhlich van Vijfheerenlanden, de gemeente waaronder Hoef en Haag valt, ging vanochtend langs in de wijk om te praten met geschrokken omwonenden. "Gelukkig geen gewonden, wel veel schade," meldde hij over de situatie ter plekke. Later op de middag maakte hij bekend de woning tien dagen te sluiten. Ook komt er een mobiele camera bij het huis. Fröhlich had geen goed woord over voor het incident: 'bizar om zo'n aanslag in een woonwijk te plegen.'