Zanger Eddie Vedder staat stil bij dood van 22-jarige Sem uit Utrecht: 'I hope that together we can be part of the healing'

"Hij was 22 en hij had hier vanavond moeten zijn", zei Vedder vanaf het podium in het Engels. "Maar hij is onverwachts overleden een paar dagen geleden. Deze is voor de goede herinneringen aan Sem. Wij wensen zijn familie hier kracht toe en we gaan zijn herinnering levend houden. I hope that together we can be part of the healing tonight. Deze is voor jou Sem, ik weet dat je hier bent." Daarna begon de band aan een virtuoze uitvoering van het nummer Daughter van hun tweede album Vs.