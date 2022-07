'Oud FC Utrecht-directeur Piet Buter beschuldigd van verkrachting Vera Pauw in jaren '80'

De 59-jarige Pauw deed gisteren in het NRC en op Twitter haar verhaal. In de krant vertelde ze dat zij in de zomer van 1985, toen ze zelf nog speler was, in haar woning in de Rhijnvis Feithstraat in Utrecht een ontmoeting had met een veertien jaar oudere coach. Dat liep volgens het artikel in het NRC uit de hand: "Van gelijkwaardige seks is volgens Pauw geen sprake. "Ik dacht: wat is hier gebeurd? Dit was geen vrijen met elkaar. Dus ik zei: 'Dit flik je me nooit meer.' Maar dat maakte geen indruk op hem."