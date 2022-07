Politie beboet lachgasgebruikers op notoire overlastplek in Overvecht

Nergens in die wijk mag lachgas worden gebruikt. Dat is al sinds 2020 zo. Binnenkort breidt Utrecht het lachgasverbod in de stad verder uit. Vanaf 11 juli is het naast de wijken Overvecht, West, Noordwest en Zuidwest ook niet meer toegestaan om lachgas te gebruiken in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, Zuid en Noordoost. De gemeente hoopt hiermee de overlast die het gebruik van lachgas met zich meebrengt te verminderen.