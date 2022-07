Utrecht - Een watertemperatuur van zo'n 22 graden en een flinke stortbui bij de start: tientallen kinderen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn trokken zich er niets van aan en volbrachten vanmiddag de Kindertriatlon. Sommigen in professionele 'trisuit', speciaal gemaakt om in te zwemmen, fietsen en hardlopen; anderen gewoon in turnpakje of gymkleren. Het motto: kinderen in beweging krijgen.