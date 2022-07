Boeren blokkeren distributiecentra van Jumbo en AH in Woerden, Nieuwegein en Utrecht, ook acties op snelwegen gepland

Boeren hebben ook plannen om routes te gaan rijden over snelwegen in het hele land. Voorgenomen trajecten gaan online rond in groepen waar boerenbetogers in zitten, met name via berichtendienst Telegram. Op de voorgestelde lijsten en kaartjes staan drukke wegen als de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, de ringweg rond Amsterdam, de A27 van Utrecht naar Gorinchem, de A2 tussen Nederweert en Eindhoven en de A28 tussen Groningen en Assen.