Eemnes vangt 25 asielzoekers op in Hotel de Witte Bergen

Vanuit de Rijksoverheid is een dringend beroep gedaan op de veiligheidsregio’s om het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te ondersteunen vanwege de grote drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die daar hun procedure willen starten, hebben al op stoelen en in tenten moeten slapen. Daarom vroeg het Rijk in iedere veiligheidsregio 225 extra crisisnoodopvangplekken te regelen.