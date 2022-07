Liveblog boerenprotest: verkeerschaos op Rijnbrug Rhenen, actievoerders willen overnachten bij distributiecentra

"Boeren mogen voor hun belang opkomen, maar voor de politie staat veiligheid voorop", zegt een woordvoerder van politie Oost-Nederland desgevraagd tegen RTV Utrecht. "Uitgangspunt bij deze demonstraties is dat we met de actievoerders in overleg treden en dat we ze zullen verzoeken om weg te gaan. Doen ze dat niet dan gaan we waarschuwen en kunnen we daarna eventueel ingrijpen."