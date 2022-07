OM: Verdachte Dave L. bekende moord op Amersfoorter Mike Duif aan politie-informant

Amersfoort - De verdachte die in april werd aangehouden voor de 26 jaar oude moord op Amersfoorter Mike Duif, kwam bij de politie opnieuw in beeld na nieuwe informatie van een anonieme getuige. Die informatie was zo interessant dat de politie besloot een informant in te zetten. Die had veelvuldig, intensief contact met verdachte Dave L. uit Amersfoort. Aan de informant zou L. hebben verteld wat hij had gedaan, waarom en wat hij met het wapen had gedaan. Dat onthulde de officier van justitie vandaag tijdens de eerste openbare zitting over deze 'cold case' in de Utrechtse rechtbank.