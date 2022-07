'Aanjager liquidatie Peter R. de Vries dook eerder op in onderzoek naar moordpoging Utrechtse Adelaarstraat'

De man die is aangehouden zou eerder betrokken zijn geweest bij moordpogingen in Zeewolde en in de Utrechtse Adelaarstraat. Bij die laatste zaak werd met hamers en knuppels ingeslagen op een man. De aanslag in Utrecht valt onder een onderzoek met de codenaam Buizerd, een zaak waarin een neef van Marengo-kopstuk Ridouan T. wordt genoemd als hoofdrolspeler.