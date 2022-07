Discriminatiemeldingen bij politie Midden-Nederland in een jaar met 25 procent gestegen

In Midden-Nederland zijn er in 2020 bij de politie 697 meldingen van discriminatie gedaan. Een jaar later waren dit er 871. Bij antidiscriminatie-organisaties zijn 720 meldingen gedaan in 2020 en 969 in 2021, een toename van 35 procent. Hierbij moet je denken aan organisaties zoals het meldpunt internetdiscriminatie M!ND en het College van de Rechten van de Mens.