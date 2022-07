Grootste warmtepomp van Nederland gaat Utrecht en Nieuwegein verwarmen met rioolwater

De rioolzuivering in Overvecht verwerkt dagelijks gemiddeld 65 miljoen liter water. Dat afvalwater is warm omdat het veelal gebruikt is bij het douchen, in wasmachines of in vaatwassers. Die warmte wordt over anderhalf jaar hergebruikt. Een warmtewisselaar brengt de temperatuur van het rioolwater over op een gescheiden watercircuit. De pomp bereikt een temperatuur van 75 graden celsius, genoeg om inwoners van Utrecht en Nieuwegein opnieuw warm te laten douchen.