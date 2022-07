ProRail gebruikt zomerluwte voor werk aan het spoor rond Amersfoort en Utrecht

Deze zomer wordt ook gewerkt rond de stations Amsterdam Zuid en Ede-Wageningen. Verder heeft ProRail de treintrajecten Boxtel - Eindhoven, Geldermalsen - Tiel en Maastricht - Heerlen op het lijstje staan. De werkzaamheden zijn bewust in de zomervakantie gepland, omdat het dan minder druk is in de treinen en minder reizigers er last van hebben. Waar nodig worden bussen ingezet.