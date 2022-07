Blokkade bij distributiecentra Jumbo voorbij, boeren bij Utrecht Centraal weg na gesprek met burgemeester

Via via hoorden deze boeren dat de ME rond het middaguur langs zou komen, zeggen ze. “Toen zeiden we met z’n allen: we gaan ervandoor. Straks zit de helft in de bak, of zo. En het is samen uit, samen thuis. Als de ME zou komen, is er wat ons betreft geen gesprek meer mogelijk.” Wat ze van de lege schappen vinden die deze actie heeft veroorzaakt? “Ja, da’s precies onze bedoeling. Laten zien dat wij noodzaak zijn in dit land. Dat plan van het kabinet moet van tafel, zo lang ze niet óók plannen hebben voor de vliegtuigen, auto’s en scheepvaart.”