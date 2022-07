Boeren bij Jumbo Woerden en Nieuwegein vertrekken na ultimatum, ook protesten bij Utrecht Centraal en Picnic

De boeren op de Ravenswade in Nieuwegein, die met circa veertig trekkers het terrein blokkeerden, lijken gehoor te geven aan de oproep. Meegebrachte zaken als barbecues en picknickbankjes worden in allerijl opgeruimd. Ook bij het distributiecentrum Jumbo in Woerden zijn boeren al toeterend vertrokken nadat de politie hen had laten weten dat ze weg moesten.