Rechtbank Midden-Nederland geeft drie keer levenslang in liquidatieproces Eris

Het OM had aangevoerd dat Delano R. via een tussenpersoon uit Nieuwegein een dodenlijst voor Ridouan T. aan het afwerken was. "Elke vijand van u is er een van mij", zou R. in een versleuteld chatbericht aan T. hebben geschreven. Ridouan T. is hoofdverdachte in een ander megaproces met de naam Marengo. Marengo eindigt met de vergismoord op Hakim Changachi begin 2017 in Utrecht. Eris begint met de moord op Justin Jap Tjong, die als vergelding voor die fatale fout wordt gezien. In 2017 werden vijf slachtoffers gedood.