Oudersparticipatiecrèches als wapen in de strijd tegen personeelstekort: 'Als het in Utrecht kan, waarom dan niet elders?'

Ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) noemt de ouderparticipatiecrèches een interessant concept dat kan bestaan naast de reguliere kinderopvang. Dat is opvallend, aangezien de belangenvereniging in 2018 nog sceptisch was over het verschil in kwaliteitseisen tussen de beide vormen van kinderopvang. "Om het personeelstekort te bedwingen, is het zaak dat we met zijn allen onze schouders eronder zetten", laat woordvoerder Hélène Smid weten. "Kwaliteit is daarbij leidend, maar we vinden het alleen maar mooi dat mensen initiatief nemen."