Woerdenaren en provincies willen via rechter inspraak afdwingen in vergunningsprocedure voor omstreden gaswinning

De stichting Laat Woerden Niet Zakken vindt het "onverkoopbaar dat in een tijd waarin we allemaal van het gas af moeten en in duurzaamheid moeten investeren, er in Woerden juist naar gas wordt geboord." Mensen kloppen bij mij aan om te vragen of ze nu wel of niet in een dure warmtepomp moeten investeren, merkte een van de bestuursleden van de stichting op.