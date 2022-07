Na mysterieuze dood toch weer nieuwe geitenbokjes op Zwerfsteneneiland Maarn

Met extra sloten op het hek en cameratoezicht op het eiland hopen de beheerders dat Wilco en Witbier veilig hun werk kunnen doen. “Na wat er gebeurd is proberen we extra goed op ze te letten. Ik kijk elke dag even of ik ze zie lopen. We wilden ook nog een extra hek plaatsen om mensen van het eiland te houden, maar de eigenaren van de bokken, Stichting De Nederlandse Landgeit, zeiden dat een tweede hek niet nodig is, omdat ze verwachten dat het incidenteel is geweest.”