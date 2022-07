Van oertijd tot de 80's: historisch festival Doorn is terug en Jan uit Driebergen doet mee

Bij Jan gaan werk en hobby inmiddels in elkaar over en zijn hele gezin doet mee, inclusief de baby. Hij schreef mee aan een boek over de geschiedenis van de lier en hij bezoekt regelmatig musea om de weinige instrumenten te bekijken die uit die tijd bewaard zijn gebleven. “Bij mij begon het enorm te kriebelen toen ik een kam van een lier zag in museum Dorestad in Wijk bij Duurstede. Ik wilde gewoon weten hoe zo’n instrument er uit zag en hoe het werkte. Toen ben ik begonnen met bouwen.” Inmiddels heeft Jan van zijn hobby zijn werk gemaakt . “Het is een nichemarkt, maar mijn instrumenten gaan naar muzikanten van oude muziek of geschiedenisfans. Een simpele lier kost al snel 850 euro oplopend tot wel 1500 euro vanwege het vele handwerk.” En als Jan geen muziekinstrumenten bouwt dan is hij middeleeuwse smid, touwslager of boekdrukker. "Dat doe ik ernaast."