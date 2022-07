Ploegenpresentatie op het Vredenburg, renners komen aan met de fiets en vertrekken met bootjes

Utrecht - De presentatie van de 23 Vuelta-teams is donderdagavond 18 augustus in Utrecht. De renners komen aan met de ploegwagens en fietsen door Hoog Catharijne naar het Vredenburg. Daar is een presentatieprogramma dat live te zien is, ook op vijf grote schermen langs de singel. Daarna vertrekken de renners via bootjes over de singel richting de Bemuurde Weerd. Voor en na dit evenement zijn er tal van optredens. De ploegenpresentatie start om 18.00 uur.