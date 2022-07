Utrechts college wil bezuiniging op lokale omroep deels terugdraaien

"Ik moet het raadsvoorstel nog goed op me in laten werken en kan de precieze consequenties nog niet overzien", zegt zakelijk directeur van RTV Utrecht Gerard Schuiteman in een reactie. "Wat wel duidelijk is, is dat ondanks dat er iets meer financiering beschikbaar is dan er volgens het coalitieakkoord van de gemeente zou zijn, er flink wordt bezuinigd op de lokale media."