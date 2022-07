Oppositie wil constructief samenwerken met 'meest linkse college ooit in Amersfoort'

Er kwamen vanavond de nodige felicitaties voor de Partij voor de Dieren die als nieuwkomer direct een herkenbare stempel heeft gedrukt op het akkoord. Het woord dieren komt opvallend vaak terug. Of zoals VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema spottend zei: "De dieren zijn winnaars, ze krijgen rustplekken in de stad, of zoals mijn dochter dat noemt, een chillhoek. De veldmuis in de jacuzzi, de eekhoorn in de hangmat en de egel die de dag begint met yoga."