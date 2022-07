Utrechtse club van particuliere verhuurders: meldsysteem van gemeente voor bijvoorbeeld AirBnB is 'prutswerk'

De website ging op 1 juli de lucht in. De gemeente wil zo meer grip krijgen op de vakantieverhuurmarkt. Host Club Utrecht verzette zich, toen er over de registratie- en meldplicht gedebatteerd werd in de gemeenteraad, ook al fel tegen de invoering van met name die laatste maatregel . Voorzitter Werend Griffioen zei toen: "De gemeente wil dat gebruiken als controlemiddel, maar wat daarbij komt kijken, is dat er vaak onvoorziene dingen gebeuren. Vliegtuigen arriveren te laat, mensen willen toch wat langer blijven: dat kan leiden tot allerlei vergissingen en dan kunnen wij een boete krijgen. Daar zitten we niet op te wachten."