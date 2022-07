Utrecht is de komende jaren de snelstgroeiende stad van Nederland en heeft in 2035 zo'n 94.000 extra inwoners

In heel Nederland komen er meer mensen bij. In de meeste gemeentes in de provincie Utrecht groeit het aantal inwoners, maar nergens zo veel als in de gemeente Utrecht. Over dertien jaar zijn er vermoedelijk 18,9 miljoen mensen in Nederland, 1,3 miljoen meer dan nu. Dit leidt er vooral toe dat steden in de Randstad, zoals Utrecht, groeien. Hoofdstad Amsterdam bijvoorbeeld heeft er in 2035 waarschijnlijk 175.000 inwoners bij en wordt in 2030 een stad met 1 miljoen inwoners. Krimp is er ook, met name in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Limburg.