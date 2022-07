Verdachte van dodelijk schietincident in Utrechts café De Plak voor observatie in Pieter Baan Centrum

Utrecht - De verdachte van het dodelijke schietincident in café De Plak aan de Vleutenseweg in Utrecht is ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De rechtbank wil meer duidelijkheid over de geestesgesteldheid van de 30-jarige Mohamed A., toen hij op 9 oktober vorig jaar in het café Utrechter Paul Kros doodschoot en twee anderen verwondde. De deskundigen van het PBC moeten vaststellen in hoeverre psychische stoornissen een rol speelden bij de verdachte.