OM eist stevige celstraf voor Soester met grote partij amfetamine in vakantiehuisje: 'Heel veel mensen raken verslaafd en gaan er aan ten onder'

Op verschillende plekken in de kamer en slaapkamer lagen strips met pillen temazepam. Die had hij uit de voorraad van de Bunschoter gehaald en waren net als de GHB en de cocaïne voor eigen gebruik, verklaarde hij in de rechtbank. De zegels DOC (een soort LSD) waren volgens hem zeker tien jaar oud en hij was eigenlijk vergeten dat hij ze had, vertelde hij lacherig. Verder had hij twee busjes pepperspray en een ploertendoder in huis. De amftamine zou van waardeloze kwaliteit zijn, omdat het al vaker versneden was. Hij moest het spul in zakken doen en verder niets. De kennis had zich volgens hem al weken niet laten zien, maar een getuige vertelde dat zij erbij was toen de dozen amfetamine bij het chalet werden bezorgd en dat S. de leiding leek te hebben bij het uitladen. Volgens S. is die getuige een raar meisje dat niet helemaal goed is.