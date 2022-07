Utrecht stopt met wietproef: experiment komt te snel, en te weinig draagvlak onder coffeeshops in de stad

Nu komt er dus een einde aan het jarenlange gepraat in Utrecht over deelname aan de wietproef. Dit omdat het Rijk voor 8 juli wilde weten of steden meededen. Overigens werd die laatste eis pas begin mei aan de steden gecommuniceerd door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gemeente zegt wel met het Rijk in gesprek te willen blijven 'over ruimte voor regulering en andere innovaties in het landelijke drugsbeleid'.