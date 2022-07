Voormalige alFitrah-moskee gesloopt, opvang asielzoekers vertraagd

Utrecht - De opvang van vluchtelingen in het voormalige gebouw van de alFitrah-moskee in het Utrechtse Overvecht loopt vertraging op. Het pand is in dusdanig slechte staat dat het moet worden gesloopt. De eigenaar heeft in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (CAO) besloten om tijdelijke woonunits op het terrein te plaatsen.