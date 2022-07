Vrijwilligers in Woudenberg blijven Oekraïense vluchtelingen helpen: 'Het kost veel energie, maar we doen ons best'

Woudenberg - Op dit moment worden er door de Stichting Woudenberg voor Oekraïne 67 mensen opgevangen in gastgezinnen in het dorp. Elke dinsdag koken en eten de Oekraïense vluchtelingen samen een maaltijd in een theehuis in Woudenberg. “We zijn nu 4-5 maanden verder, dus het nieuwtje is er wel af. Het kost allemaal veel energie, maar het belangrijkste is dat deze mensen het goed hebben.”