CDA Utrecht: 'Meer open zwemwater in de hele stad'

Zo komt het CDA met een motie die moet zorgen dat er op nog veel meer plekken legaal gezwommen kan worden in open water. Raadslid Bert van Steeg vraagt de wethouder om: "Bij de verdere uitwerking van de mogelijkheden om plekken in de stad te ontwikkelen tot officiële zwemplekken in de nieuwe Visie Stadswater in te zetten op zo goed mogelijke spreiding over de stad." Het CDA krijgt in ieder geval steun van EénUtrecht, de PvdA en de ChristenUnie. Voor een meerderheid heeft Van Steeg meer steun nodig. En of hij die krijgt blijkt later vandaag.