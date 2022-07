CDA Utrecht vindt meerderheid: 'Meer open zwemwater in de hele stad'

De nota heet 'Visie Stadswater' en in het najaar moet hij klaar zijn. Utrecht kent een beperkt aantal plekken waar legaal in open water gezwommen kan worden, zoals Plas Strijkviertel en de Haarrijnse Plas. Daarnaast zijn er meerdere plekken waar op grote schaal gezwommen wordt, maar waar het eigenlijk niet mag, zoals in de Veilinghaven en bij De Munt. Duidelijk is dat de wethouder wil kijken of die plekken gelegaliseerd kunnen worden. Maar of dat gaat lukken moet blijken uit de visie.