75 maanden cel geëist in hoger beroep voor aanslag gebouw Panorama

De aanklager noemde de aanslag vandaag opnieuw een gerichte aanval op de vrije pers, "passend in een patroon van geweld tegen journalisten en media" en "ondermijnend aan de democratische samenleving". In 2019 oordeelde de rechter nog dat het niet bewezen kan worden dat de beschieting een aanslag op de persvrijheid was. De drie mannen kregen daarom lagere celstraffen dan het OM destijds had geëist: Z. vier jaar cel, de beide anderen drie jaar.