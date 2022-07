Utrecht wijst nieuwe overlast-hotspots aan: cameratoezicht vanwege drugs, herrie en intimidatie

Het cameratoezicht tegen overlast in en bij winkelcentrum De Gaard in Utrecht is niet langer nodig. De gemeente zegt dat er inmiddels een beter beeld is van de veroorzakers en dat er is ingegrepen. Het aantal klachten over verslaafde bedelaars bij De Gaard steeg begin dit jaar explosief. Winkeliers en klanten voelen zich geïntimideerd en dit escaleerde ook een aantal keer.