Utrechtse gemeenten krijgen herkansing voor windenenergieplannen

Volgens gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) is er in veel gemeenten wel hard gewerkt . Zo liggen bijvoorbeeld projecten voor zon op dak goed op schema, alleen het uitblijven van plannen voor windenergie is een heikel punt. Het aandeel wind - in aangesloten vermogen 10 procent - steekt schril af tegen het aandeel zon van 90 procent. Van Essen: "We hebben al veel eerder gezien dat er meer windplannen nodig zijn, maar wat er sinds het vaststellen van RES 1.0 is gebeurd, is dat er ook weer plannen zijn teruggetrokken in plaats van dat ze erbij zijn gekomen."