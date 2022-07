Helft lokale en regionale politici had te maken met agressie: 'De groei is echt heel erg scherp'

Provincie Utrecht - Bijna de helft van de burgemeesters, raads- en Statenleden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2014. Toen werd een kwart van de lokale en provinciale bestuurders en volksvertegenwoordigers daarmee geconfronteerd. Ook ruim een op de drie ambtenaren heeft in 2021 te maken gehad met agressie of geweld. Dat staat in de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 die minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.