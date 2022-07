Basisschoolleerlingen in Woerden bieden ‘toekomststoel’ aan: ‘Zodat de raad aan de toekomst denkt’

Coby Franken van Progressief Woerden wil weten of de kinderen vaker mee willen praten over de toekomst. Daar hebben ze wel oren naar. En op de vraag van Lenie van Leeuwen van Lijst van der Does of er een kinderraad moet komen met een kinderburgemeester wordt instemmend geknikt. Ja, besluit Roel. “Volwassenen zijn ook heel slim maar kinderen hebben echt iets toe te voegen.”