Misschien tóch ruimte voor woningbouwplan voor Kamerikse jongeren? ‘We zijn blij maar sceptisch'

Want de jongeren trekken langzaam maar zeker weg uit Kamerik, zegt Zwaneman. In Kamerik is amper plek dus als jongeren zelfstandig willen wonen vertrekken ze uit het dorp. “Jongeren zijn erg belangrijk voor Kamerik. Ze zitten bij de voetbal- of korfbalverenigingen en winkelen in het dorp. Het is voor de leefbaarheid belangrijk dat ze zich hier kunnen vestigen en gevestigd blijven. Ze dragen bij aan het maatschappelijk leven. Nu de jeugd vertrekt zien we de welbekende vergrijzing optreden.”